Происшествия

В Пскове задержали двух мужчин с пакетиком неизвестного вещества

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с оперативниками УКОН регионального Управления МВД задержали двоих мужчин с признаками наркотического опьянения. Задержание состоялось при проведении профилактических мероприятий на территории района Запсковье в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, при досмотре у задержанных был обнаружен полимерный пакетик с неизвестным веществом.

«Граждане будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - отметили в ведомстве.