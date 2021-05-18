Происшествия

Пскович похитил спиртное из кафе на улице Советской Армии

Псковича задержали по подозрению в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Ночью 18 мая в охраняемом объекте, кафе на улице Советской Армии, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии работник кафе пояснила, что неизвестный мужчина открыто похитил с витрины бутылку водки и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего псковича. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Напомним, в этот же день за кражу алкоголя задержали двух подозреваемых в Пскове и Великих Луках.