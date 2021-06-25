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Задержаны подозреваемые в похищении жителя Пскова

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении жителя Пскова и вымогательстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В мае этого года в отдел полиции города Пскова обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее 27-летнего сына, который ушел с работы и не вернулся.

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В ходе проведенных мероприятий полицейские на выезде из города в лесу нашли автомобиль пропавшего молодого человека, в салоне которого обнаружили следы крови. Следователем СУ СК РФ по Псковской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что гражданин был похищен. По предварительным данным, в вечернее время на него напали неизвестные, избили, под угрозой применения оружия насильно усадили в автомобиль и увезли в Ленинградскую область», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Почти месяц злоумышленники удерживали потерпевшего в частных домах, в целях конспирации постоянно переезжали с места на место. За освобождение мужчины они требовали у его родственников выкуп в сумме 2 млн долларов США, при этом высылали им аудиозаписи с его истязаниями.



Двоих подозреваемых задержали в доме, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Они пытались оказать сопротивление правоохранителям и скрыться. Там же находился похищенный гражданин с телесными повреждениями. Он был в наручниках, со связанными ногами и повязкой на глазах. В ходе обыска изъят пистолет, предположительно травматический, и наручники.



«Деяние задержанных переквалифицировано с части 1 статьи 105 на часть 3 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнила Ирина Волк.



В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов криминальной деятельности фигурантов.