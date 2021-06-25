Происшествия

Жительницу Опочки осудили за попытку сжечь дом малолетней девочки

37-летнюю жительницу города Опочки приговорили к условному сроку за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 14 ноября между осужденной и ее сожителем произошла ссора. Женщина решила поджечь жилой дом, который принадлежал малолетней дочери ее сожителя.

Фигурантка взяла из сарая канистру с бензином, разлила его на стену веранды и пол пристройки дома, а после подожгла их при помощи газовой зажигалки, в результате чего произошло возгорание стены веранды и пола пристройки дома. Осужденная убедилась, что дом загорелся, и скрылась с места преступления.

Однако возгорание своевременно обнаружили, возникший пожар потушили сотрудники пожарно-спасательной части.

Суд назначил осужденной наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы условно.