Происшествия

Артиллерийские снаряды обнаружили в Псковском и Печорском районах

Артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в Псковском и Печорском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров группа разминирования псковского поисково-спасательного отряда обнаружила в деревне Струково Псковского района в пятницу, 13 августа.

Кроме того, еще один артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров в тот же день группа разминирования нашла вблизи деревни Лесицко Печорского района.