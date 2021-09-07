Происшествия

Стали известны подробности жестокого убийства в Новосокольническом районе

Журналисты узнали подробности жестокого убийства пенсионерки в Новосокольническом районе. 83-летняя женщина погибла от рук собственного сына и его друга детства.

Фото: pixabay.com

В октябре 2020-го врачи, приехавшие на вызов из Новосокольников, обнаружили мертвую пенсионерку с 30-ю кровоподтеками на лице, груди и ногах. У женщины также были сломаны 14 ребер, кроме того, ей диагностировали разрыв печени.

Восстановить подробности убийства помогли родные и знакомые фигурантов дела, а также старший следователь Великолукского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области Сергей Патеев.

Подробнее читайте в материале «МК в Пскове».