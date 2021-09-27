Происшествия

Опубликовано видео с места убийства пожилой женщины в Дновском районе

На сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области опубликовано видео с места убийства пожилой женщины в Дновском районе.

Напомним, 28 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в одной из деревень Дновского района тела 76-летней местной жительницы с телесными повреждениями в области лица.

В ходе осмотра места происшествия на теле пострадавшей обнаружено ножевое ранение грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи работают с предполагаемым злоумышленником, выясняют мотивы и иные обстоятельства совершенного преступления.