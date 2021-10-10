Происшествия

Великолучанин попал под следствие за кражу конструкций с крыши магазина

На великолучанина завели уголовное дело за кражу металлических конструкций с крыши магазина. Об этом пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на местную прокуратуру.

Установлено, что неизвестный минувшим летом украл с крыши магазина в поселке Дубрава-1 металлические конструкции. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи. «В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы», - сказала старший помощник прокурора Великолукского района Оксана Чередниченко.