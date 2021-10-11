Происшествия

День рождения закончился для псковича падением с крепостной стены

Мужчина упал с крепостной стены в Пскове в ночь с 9 на 10 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Поздно ночью мужчина отмечал свой день рождения в одном из кафе на набережной реки Великой. Вместе с супругой он вышел на улицу, чтобы покурить, забрался на стену, потерял равновесие и упал вниз.

По предварительной информации, его госпитализировали с различными переломами. Подробности произошедшего устанавливаются, идет проверка.

Напомним, на выходных в Псковской области с высоты упали еще три человека. Так, днем из окна 4-го этажа общежития на улице Малышева в Великих Луках выпала 7-летняя девочка.

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Позже поступила информация о том, что около 16.00 в Пскове с Ольгинского моста в воду прыгнул ребенок 2009 года рождения.

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А в 17.31 в псковское МЧС сообщили о том, что молодой человек упал с моста Александра Невского.

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Добавим, что все упавшие с высоты остались живы.