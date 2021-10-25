Происшествия

В Пскове военнослужащего осудили за продажу наркотиков

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, которого обвиняли в распространении наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области со ссылкой на пресс-службу военного суда.

Установлено, что вечером 13 июня возле солдатской столовой одной из войсковых частей мужчина незаконно сбыл своему сослуживцу, участнику оперативно-розыскного мероприятия, гашиш массой 0,22 грамма. После этого обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.