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Женщину будут судить за убийство собутыльника в Дно

12.11.2021 09:41|Псков

Женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве собутыльника в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

По данным следствия, 24 августа обвиняемая выпивала с потерпевшим в одном из домов в Дно. Женщина усомнилась, что мужчина в полном объеме вернул сдачу с магазина и схватила нож. Она дважды ударила собутыльника в грудь ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #убийство #дно #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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