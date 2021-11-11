Происшествия

Женщину будут судить за убийство собутыльника в Дно

Женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве собутыльника в городе Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

По данным следствия, 24 августа обвиняемая выпивала с потерпевшим в одном из домов в Дно. Женщина усомнилась, что мужчина в полном объеме вернул сдачу с магазина и схватила нож. Она дважды ударила собутыльника в грудь ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.