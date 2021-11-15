Происшествия

Контрабанду крупной партии белорусских сигарет пресекли в Великолукском районе

Контрабанду 95 коробок с табачной продукцией пресекли сотрудники мобильной группы Псковской таможни в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«В рамках контроля за ввозом и оборотом товаров сотрудники таможни остановили транспортное средство. В грузовом отсеке транспортного средства находились бывшие в употреблении ванны. За сантехнической продукцией водитель разместил коробки с белорусскими сигаретами без акцизных марок Российской Федерации и обязательной маркировки средствами идентификации. Товаросопроводительные документы на перемещаемый товар у водителя отсутствовали», - рассказала пресс-секретарь.

46 200 пачек сигарет передали территориальному органу МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Ориентировочная стоимость табачных изделий — более 2,3 млн рублей.