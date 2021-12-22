Происшествия

Порхович ответит в суде за незаконное хранение осколочной гранаты

Порхович предстанет перед судом за незаконное хранение осколочной гранаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В мае мужчина нашел на своем приусадебном участке и впоследствии незаконно хранил промышленно изготовленное взрывное устройство — ручную осколочную гранату «МК-16» (масса тротила — 51 грамм). Гранату обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Порховичу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение, взрывного устройства). Ранее он был судим за аналогичное преступление.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд.