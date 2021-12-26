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За кражу денег с банковской карты осудили 18-летнего жителя Бежаницкого района

18-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

10 ноября молодой человек находился в комнате общежития сельскохозяйственного техникума в поселке Локня. Потерпевший разрешил молодому человеку снять с его банковской карты 1 000 рублей и взять эти деньги в долг, для этого он сообщил обвиняемому пин-код. Подсудимый прибыл в банк и снял со счета потерпевшего 10 000 рублей.

При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого. Это явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 300 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.