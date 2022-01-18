Происшествия

Полицейские изъяли фальшивые купюры в финучреждении Пскова

Полицейские изъяли четыре фальшивые купюры в Пскове 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Три пятитысячные банкноты и одну поддельную купюру номиналом две тысячи рублей полиция обнаружила в финансовом учреждении города. По имеющимся сведениям, они поступили в выручке из магазинов Пскова, Новосокольников и Псковского района. По фактам случившегося возбудили уголовные дела, обстоятельства выясняются.

Полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - заключили в УМВД.