Происшествия

Убийцу благородного оленя в Печорском районе наказали рублем

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

31 августа 2018 года обвиняемый, находясь на территории закрепленных охотничьих угодий Печорской районной общественной организации охотников и рыболовов, незаконно добыл самца благородного оленя, используя огнестрельное оружие. Труп животного он транспортировал в транспортном средстве без соответствующих документов на право охоты. В пресс-службе судов также отметили, что добыча животного проходила в закрытые сроки охоты.

Своими действиями мужчина причинил государству вред в размере 210 000 рублей, рассчитанный по «Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», утвержденной приказом Минприроды России от 8 декабря 2011 года №948.

Обвиняемый добровольно возместил 70 000 рублей, а то время как истец просит взыскать с ответчика ущерб в размере 140 000 рублей. Исследовав материалы дела, суд удовлетворил заявленные исковые требования и взыскал с ответчика указанную сумму. Решение в законную силу пока не вступило.