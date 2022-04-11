Происшествия

В Пскове спустя 11 лет заключили под стражу подозреваемого в избиении знакомого до смерти. ВИДЕО

В Пскове заключили под стражу мужчину, который обвиняется в причинении телесных повреждений со смертельным исходом в 2011 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), по факту обнаружения 14 августа 2011 года в своем гараже на окраине города Пскова тела избитого потерпевшего», - говорится в сообщении.

Потерпевшего обнаружили в запертом изнутри гараже на четвертые сутки после его безвестного исчезновения. Вскрывать ворота пришлось силами МЧС. По заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле мужчины выявлены множественные двухсторонние переломы ребер с разрывом селезенки.

Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета РФ, устанавливающих принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления, подчеркнули в ведомстве.

В 2022 году предварительное следствие по делу повторно возобновили. Для помощи в расследовании подключились следователи-криминалисты из Санкт-Петербурга. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову, а также их коллеги из областного аппарата. В результате совместной работы по отработке имеющихся и новых версий совершения преступления основными фигурантами по делу стали знакомая потерпевшего и ее супруг.

По версии следствия, ночью 11 августа 2011 года мужчина находился в гостях знакомой на одном из центральных проспектов в городе Пскове. В этот момент неожиданно ее муж вернулся из командировки. В результате конфликта он жестоко избил потерпевшего, нанеся ему руками, ногами и подручными предметами множественные удары по различным частям тела. С полученными травмами потерпевший добрался до своего гаража, где позднее правоохранительные органы и обнаружили труп.

В настоящее время подозреваемого задержали. По ходатайству следствия в отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.