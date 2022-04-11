Происшествия

Камеры видеонаблюдения из локнянского парка украл местный житель

Три камеры видеонаблюдения из локнянского парка украл местный житель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, в поселке Локня ночью 8 апреля с территории парка местный житель украл камеры видеонаблюдения общей стоимостью больше 55 тысяч рублей.

Сотрудники местного отделения полиции незамедлительно установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался безработный, ранее судимый житель Локни 1992 года рождения. Он дал признательные показания.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.