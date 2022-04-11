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Житель Бежаниц пригрозил пистолетом женщине и получил условный срок

Мировой судья Бежаницкого района рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, угрожавшего убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Ночью 23 января на улице Дружбы в поселке Бежаницы пьяный мужчина почувствовал неприязнь к встретившейся ему женщине, достал из куртки пневматический пистолет и направил в область груди потерпевшей, демонстрируя готовность к убийству.

«Фактический характер действий подсудимого, направленных на запугивание потерпевшей, агрессивность его поведения, явились основаниями считать данную угрозу реальной», – уточнили в пресс-службе.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.