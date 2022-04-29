Немаркированные сигареты на 1,5 миллиона рублей изъяли псковские таможенники

Псковские таможенники и сотрудники опочецкого ГИБДД пресекли перемещение 57 коробок табачных изделий, немаркированных акцизными марками РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
В остановленном для проверки автомобиле «Додж Караван», направляющемся в Санкт-Петербург, сотрудники таможни обнаружили 28,5 тысяч пачек белорусских сигарет. Все табачные изделия оказались без маркировки акцизными марками РA и средств идентификации.
Предварительная стоимость табачной продукции превышает 1,45 миллиона рублей, отметили в пресс-службе.
Табачная продукция передана в территориальное подразделение УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.