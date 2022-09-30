Происшествия

Россиянка прожила две недели с телом 11-летнего сына

Тело 11-летнего мальчика нашли приехавшие по вызову хозяйки медики в Подмосковье 1 октября.

По словам матери, он умер около двух с половиной недель назад. Однако объяснить, что произошло, она не может, сообщает «Московский комсомолец».

Школьник проживал вдвоем с матерью, которая работает массажистом в медицинском центре. Его мать не задержали, на теле ребенка не обнаружили признаков насильственной смерти.

По предварительной информации, мать имеет психические нарушения. Появились они в связи с уходом из жизни сына или были и раньше, сейчас выясняют следователи.

«Я сама не знаю, что произошло, из-за чего он умер. Я не могу сказать, было это какое-то помутнение у меня, что я никому не звонила столько времени, или я просто боялась кому-то об этом сказать», – сообщила женщина.

Мать помнит лишь, как зашла в комнату и увидела там мертвого ребенка. После этого она перестала заходить туда.

«Может, от того, что мы все над ним тряслись и я боялась расстроить всех», – сказала она.

В связи с чем наступила смерть, женщина не знает. По ее словам, до этого они болели. 1 октября она вызвала скорую помощь, сообщив, что ее ребенок не дышит.

Почему в школе никто не заметил пропажу ребенка, выяснит следствие.