Происшествия

Более 150 кг CD-дисков пытался провезти молдаванин через границу РФ в Себежском районе

Гражданин Молдовы, выезжая из России в Латвию, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 479 предметов женской одежды в различном ассортименте и 2 079 CD-дисков. Сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» изъяли товар, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

При таможенном досмотре транспортного средства и прицепа в багажных отделениях обнаружены упаковки с новыми халатами, платьями, рубашками общим весом, превышающим 120 кг, и более 150 кг дисков. Количество однородных позиций товара указывает на принадлежность партии к товарам не для личного пользования.

В отношении иностранного гражданина возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Товарная партия направлена на экспертизу.