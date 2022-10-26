Происшествия

Псковская семейная пара торговала немаркированными табачными изделиями и попала под суд

Семейная пара планировала торговать немаркированными табачными изделиями и попала под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С 4 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года супруги приобрели для последующего сбыта немаркированные табачные изделия в количестве 15 000 пачек без акцизных марок РФ на общую сумму более 1,6 млн рублей. Их они стали хранить в городе, в последующем реализовывать.

Великолукский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал супругов виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.