Происшествия

Девять единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

15 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей региона провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области 20 по 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ЛРР выявили 9 административных правонарушений, изъяли 9 единиц оружия и 133 патрона.

В Центре лицензионно-разрешительной работы управления ведомства напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия документа.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.