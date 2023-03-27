Происшествия

Жителя Палкинского района могут лишить свободы за угрозу убийством

36-летнего жителя Палкинского района могут лишить свободы за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В марте в одной из деревень Палкинского района между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый взял нож, направил его в сторону потерпевшего и высказал угрозу убийством.

В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.