Происшествия

Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове

Двое подростков, один из которых утонул, купались на реке Великой у дома №116 на улице Советской Армии в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Яндекс.Панорама

Трагедия произошла 15 июня, в дежурную часть сообщение поступило в 16.20. Погибший - мальчик 2008 года рождения. В 17.15 его тело извлекла группа поисково-спасательного отряда Пскова. Второй купавшийся - мальчик 2007 года рождения. Его сумели спасти, сейчас он находится в Детской областной клинической больнице, пишет «МК в Пскове».

Подростки купались в необорудованном для этого месте. Проводятся следственные мероприятия.