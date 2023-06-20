Происшествия

Серийную похитительницу продуктов заключили под стражу в Великих Луках

25-летнюю жительницу города Великие Луки заключили под стражу за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Девушка вместе со своим знакомым похитила продукты на сумму свыше 4 000 рублей из магазина на территории города.

При рассмотрении указанного ходатайства следователя прокурор обратил внимание суда на то, что девушка обвиняется в совершении преступления средней тяжести против собственности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, в мае в суд для рассмотрения по существу направили уголовное дело по обвинению злоумышленницы в совершении четырех аналогичных преступлений, одновременно ее подозревают в совершении еще ряда преступление против собственности.

Суд согласился с доводами прокурора города и избрал в отношении девушки меру пресечения в виде заключения под стражу.