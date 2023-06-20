Происшествия

Женщина погибла в результате поджога жилого дома в Стругокрасненском районе

Женщина погибла при пожаре в Стругокрасненском районе 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожал произошел в деревне Новоселье. Жилой дом сгорел полностью. Хозяйку дома, женщину 1978 года рождения, обнаружили погибшей в 22.10. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Соседний жилой дом удалось спасти.

В тот же день двухквартирный жилой дом сгорел в деревне Узкое Усвятского района. В ведомстве считают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в холодильной камере в квартире.

Отходы пиломатериалов сгорели в деревне Городище Островского района. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По аналогичной причине пожар произошел на улице Радищева в Великих Луках. На балконе многоквартирного дома №6 горел мусор. Квартиру удалось спасти.