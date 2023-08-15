Происшествия

Молодого человека заключили под стражу в Великих Луках за хищение гаджетов

Ранее несудимого 26-летнего уроженца Псковской области заключили под стражу в Великих Луках за хищение телефона и смарт-часов (пункт «г» части 2 статьи 161, часть 2 статьи 162 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, ночью 12 августа мужчина с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил у потерпевшего телефон. 13 августа также в ночное время в общежитии города Великие Луки он совершил нападение и с применением угрозы насилия, опасного для жизни или здоровья, отобрал у потерпевшего смарт-часы.

13 августа мужчину задержали в порядке статей 91, 92 УПК РФ и предъявили ему обвинение. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 12 октября включительно.