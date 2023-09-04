Происшествия

Нетрезвый комбайнер попался полицейским в новоржевской деревне

Сотрудники Госавтоинспекции в Новоржевском районе установили водителя, управлявшего комбайном в нетрезвом виде. При этом ранее автолюбитель уже привлекался к административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 5 августа в деревне Вехно Новоржевского района внимание полицейских привлек комбайн «КЗС-1218» без номеров государственной регистрации. За рулем автотранспорта находился местный житель 1966 года рождения. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.