Происшествия

Избивший событульника топором великолучанин предстанет перед судом

48-летний житель Великолукского района предстанет перед судом за причинение знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и совершение кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 14 апреля обвиняемый находился в квартире в гостях у своего знакомого в Невеле, с которым они совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость взял топор и нанес хозяину квартиры несколько ударов обухом топора в область головы. Увидев, что знакомому стало плохо, обвиняемый вызвал скорую помощь, однако, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, от полученной черепно-мозговой травмы потерпевший умер в медицинском учреждении.

Кроме того, незадолго до этого фигурант украл чистящие средства на территории приюта для животных в Невеле на общую сумму 8535 рублей.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 и частью 1 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.