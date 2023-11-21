Пытавшегося уехать на Украину россиянина осудили в Пскове по статье о госизмене

Гражданину России в Пскове назначили наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за государственную измену (часть 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Пограничного управления
ФСБ России по Псковской области и управления ФСБ России по Псковской области установили, что гражданин России намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из украинских националистических формирований для участия в боевых действиях.
Реализовать свой преступный умысел россиянин не смог, так как его задержали сотрудники органов безопасности при попытке убытия на Украину транзитом через территории третьих стран.
Приговор Псковского областного суда вступил в законную силу.