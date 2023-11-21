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Пытавшегося уехать на Украину россиянина осудили в Пскове по статье о госизмене

Гражданину России в Пскове назначили наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за государственную измену (часть 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Пограничного управления

ФСБ России по Псковской области и управления ФСБ России по Псковской области установили, что гражданин России намеревался выехать на территорию Украины и вступить в одно из украинских националистических формирований для участия в боевых действиях.

Реализовать свой преступный умысел россиянин не смог, так как его задержали сотрудники органов безопасности при попытке убытия на Украину транзитом через территории третьих стран.

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Приговор Псковского областного суда вступил в законную силу.