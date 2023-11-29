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Великолучанин помог пенсионерке не попасться на уловку мошенников

30.11.2023 13:51|ПсковКомментариев: 0

Благодаря вмешательству жителя Великих Лук пенсионерке удалось сохранить часть своих сбережений. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 70-летней великолучанке 29 ноября позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения попытки несанкционированного оформления кредита он предложил собеседнице перевести на «безопасный счет» ее сбережения в сумме более 500 тысяч рублей.

Пенсионерка поддалась на уловку мнимого банковского служащего и через ближайший банкомат начала перечислять деньги на указанный ей счет. В тот момент один из находившихся рядом граждан предупредил пожилую горожанку, что проводимая ею операция перевода крупной денежной суммы инициирована мошенниками и не обещает пенсионерке ничего хорошего.

Женщина прислушалась к совету незнакомца и прекратила перевод денег. Большая часть суммы, как выяснилось, уже ушла к злоумышленникам. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: #великие луки #кража #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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