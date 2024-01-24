Происшествия

В Псковской области полицейские ликвидировали крупную наркоплантацию

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из Порховского района задержали местного жителя, подозреваемого в культивировании конопли и производстве наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВД России.

«Предварительно установлено, что злоумышленник в одной из деревень региона приобрел частный дом. Там он оборудовал систему автоматического освещения, орошения, отопления и вентиляции для выращивания наркосодержащего растения. Им также были приобретены необходимые инструменты для высушивания, измельчения и изготовления из конопли запрещенных веществ. Наркоделец планировал сбывать их на территории Ленинградской и Псковской областей», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. В ходе обыска в его доме обнаружено порядка 900 наркосодержащих растений общей массой более 200 килограмм, а также свыше 12 килограммов марихуаны и 300 граммов гашиша, подготовленные к реализации.

Следователь следственного отдела ОМВД России по Порховскому району возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 231 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается, добавила Ирина Волк.