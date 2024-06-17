Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли на улице Рыбацкой в Великих Луках

Артиллерийский снаряд нашли на улице Рыбацкой в Великих Луках 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России.

Калибр взрывоопасного предмета составил 76 мм. Для идентификации снаряда выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук.

В тот же день в деревне Рогово Псковского района обнаружили две минометные мины калибра 82 мм и артиллерийский снаряд калибра 45 мм. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).