Происшествия

Полиция проверяет информацию о стрельбе по аистам в Порховском районе

Полиция проверяет информацию о стрельбе по аистам в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

«На данный момент проводится проверка по этим двум фактам. Действия полицейских направлены на установление лиц, причастных к данным деяниям. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в полиции.

У полицейских есть основания полагать, что стреляли из пневматического оружия.

Напомним, случаи травмирования аистов отмечены в Порховском районе 16 и 30 июля. Пострадавшие птицы поступили в центр помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе.