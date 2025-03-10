Происшествия

11 хозяйственных построек горели в Псковской области в выходные

Возгорания 11 хозяйственных построек произошли в Псковской области в выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В субботу сообщение о первом возгорании поступило в 16.49. Оно произошло в Куньинском районе в деревне Волково. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли жилой дом и хозяйственную постройку. Возгорание ликвидировали 4 специалиста и 1 единицы техники.

Далее возгорание произошло в 18:50 в Великих Луках на улице Островского. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали 9 специалистов и 3 единицы техники.

В 23:21 в Великих Луках на улице Сопецкая произошло возгорание трех хозяйственных построек. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли 5 гаражей. Возгорание ликвидировали 9 специалистов и 3 единицы техники.

В воскресенье в 1:42 в Великих Луках на улице Гастелло в гаражно-строительном кооперативе произошло возгорание 2 хозяйственных построек. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли 3 гаража. Возгорание ликвидировали 9 специалистов и 3 единицы техники.

В тот же день в 7:07 возгорание произошло в Опочке на улице Коммунальная. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасли две хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

Также сообщение о возгорании поступило в 11:58 из деревни Грызавино Островского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем владельца при сжигании сухой растительности. Пожарные спасли жилой дом и две хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.

В 14:26 произошло возгорание в Новосокольническом районе в деревне Малахово. Причиной стал пал травы. Спасли жилой дом и 2 хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.

Чуть позже, в 16.06 произошло возгорание в деревне Петрушонки Пыталовского муниципального округа. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли 2 хозяйственные постройки. Возгорание ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.