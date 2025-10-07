Происшествия

Сотрудника Псковской таможни осудили за систематическое взяточничество

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника Псковской таможни, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Судом установлено, что обвиняемый на систематической основе оказывал содействие перевозчику в беспрепятственном проезде грузового автотранспорта с санкционной продукцией через государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь, минуя таможенный контроль. Он получал 5 000 рублей за одну автомашину. Всего за указанный период сотрудник таможни получил от перевозчика взятку в размере 1 157 211 рублей, что является особо крупным размером.

Приговором суда сотрудник Псковской таможни признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 5 786 055 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, на срок 5 лет.

Кроме того, приговором суда обвиняемый лишен специального звания – «капитан таможенной службы», а в счет конфискации в доход государства эквивалента взятки обращено взыскание на изъятое у осужденного имущество.