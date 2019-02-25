В России и мире

Леонардо Ди Каприо решил бороться за права российских китов

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором призвал подписать петицию «против бесчеловечного захвата касаток и белух в России». Об этом пишет «Лента.ру».

Артист присоединился к зоозащитникам, которые требует освободить животных из «китовой тюрьмы» в Приморье. Петицию уже подписали почти 900 тысяч человек.

24 февраля американская актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон вторично обратилась к президенту России Владимиру Путину с такой же просьбой.

Она опубликовала письмо на сайте своего фонда. В послании артистка выразила надежду, что российское правительство будет сотрудничать с экологами и международными специалистами для того, чтобы разработать план по возвращению касаток и белух в их естественную среду обитания.

В 2018 году для продажи в дельфинарии и океанариумы в Охотском море были пойманы 12 касаток и 90 белух. Их поместили в «Центр передержки морских млекопитающих», который зоозащитники нарекли «китовой тюрьмой». После активного вмешательства общественности и Следственного комитета России стало известно о многочисленными нарушениях закона о вылове животных.