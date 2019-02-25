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В Госдуму внесли проект о детях, рожденных суррогатной матерью

Сенаторы во главе с председателем социального комитета Совфеда Валерием Рязанским внесли в Госдуму поправки о регистрации детей, рожденных суррогатной матерью. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Рязанский отметил, что происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке, - основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. «Таким порядком является госрегистрация рождения, в результате чего происхождение ребенка становится юридическим фактом и порождает правовые последствия», - пояснил парламентарий.

По его словам, госрегистрация рождения производится путем составления записи акта о рождении, в которую вносятся, в том числе, сведения о родителях ребенка. Рязанский указал на возникающие проблемы по причине рассогласованности норм права, связанные с регистрацией детей, рожденных в результате применения суррогатного материнства.

«Органы ЗАГСа отказывают в регистрации детей не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким женщинам, которые воспользовались суррогатным материнством. Единственная возможность зарегистрировать рождение ребенка для данной категории лиц - обращение в суд. Такие судебные разбирательства имеют затяжной характер, в то время как рожденные дети весь этот период оказываются лишенными прав, в частности, права на получение бесплатной медицинской помощи, и какой-либо господдержки», - пояснил сенатор.

Несмотря на то, что суды принимают сторону обратившихся родителей и выносят предписания о регистрации органами ЗАГС таких детей, необходимо четко регламентировать в законодательстве РФ процедуру государственной регистрации рождения детей, появившихся на свет в результате применения суррогатного материнства, и перечень документов, необходимых для такой регистрации, подчеркнул он.

Глава профильного комитета СФ привел статистику: в январе-сентябре 2018 года рождаемость в России снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а количество умерших, напротив, увеличилось на 0,4%. Естественная убыль населения за девять месяцев 2018 года достигла 173 тысяч человек (в 2017 году – 106 тысяч человек).

Сенатор напомнил, что президент РФ в послании Федеральному собранию обозначил одну из ключевых задач государства - «сбережение народа».

«Немаловажную роль в выравнивании демографических процессов, стимулировании рождаемости играет законодательное закрепление применения вспомогательных репродуктивных технологий», - подчеркнул Рязанский.