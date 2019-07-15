В России и мире

Телеканал опроверг сообщения о закрытии сериала «Воронины»

Популярный российский ситком «Воронины» не закрывается. Об этом пишет «Российская газета». О том, что 24-й сезон комедии станет финальным, в своем профиле в соцсети «Instagram» написала Екатерина Волкова, исполняющая одну из главных ролей в шоу.

Источник: РИА «Новости»

Однако, как пишет РИА «Новости», это не так: «Воронины» имеют стабильно высокие рейтинги и, о закрытии проекта в этой связи не может быть и речи.

«Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - вне зависимости от того, что хотят и что хотели», - пояснили в пресс-службе канала «СТС». В пресс-службе уточнили, что пост Волковой может быть связан с тем, что между актерами, вероятно, просто прошел слух о возможном закрытии.

«Пока "Воронины" идут с очень хорошей долей, и, если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет», - успокоили на канале народные волнения.

Напомним, «Воронины» - ремейк американского ситкома «Все любят Рэймонда» («Everybody Loves Raymond»), выходившего на канале «CBS», с 1996 по 2005 год, на протяжении девяти сезонов. Первый эпизод «Ворониных» вышел в эфир 16 ноября 2009 года.