В России и мире

В Калининграде мужчина расстрелял прохожих и скончался в реанимации

Мужчина, устроивший стрельбу на улице Баранова в Калининграде, в результате чего погибла семейная пара, скончался в реанимации. Об этом 16 февраля пишет портал ИА REGNUM, со ссылкой на калининградские СМИ.

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару, оставив при этом в живых 13-летнего подростка. Затем стрелок попытался покончить с собой. Он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Вскоре стрелок скончался.

130летний подросток выписан из госпиталя после оказания необходимой медицинской помощи.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

Этот 63-летний мужчина подозревается в убийстве двух человек. Подозреваемый несколько раз выстрелил в прохожих, в результате чего на месте была убита семейная пара, их 13-летний ребенок доставлен в больницу, но уже выпущен. Женщина была беременна.