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В Италии вводят экстренные меры из-за вспышки коронавируса

На фоне резкого роста распространения коронавируса в Италии в ряде регионов на севере страны введены ограничения на массовые мероприятия. По последним данным, инфицированы 132 человека, 26 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, двое скончались. Новые случаи заражения зарегистрированы в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, передает «Коммерсант».

Из-за вспышки вируса на два дня раньше положенного срока завершился венецианский карнавал, следует из распоряжения, подписанного губернатором Венето Лука Дзайя и министром здравоохранения Роберто Сперанца. В этом году карнавал посетило на 20% меньше туристов, чем в прошлом. Как сообщает агентство ANSA, распоряжение предполагает отмену всех общественных мероприятий, а также закрытие школ и музеев до 1 марта.

В областях Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте закрыты университеты. Кроме того, во всех четырех регионах отменяются массовые мероприятия и спортивные состязания, включая матчи национального чемпионата по футболу. О закрытии всех учебных заведений и возможном прекращении работы магазинов объявил и губернатор Ломбардии. Коронавирус стал причиной отмены спектаклей миланского оперного театра «Ла Скала» и закрытия одной из крупнейших художественных галерей Милана «Брера».