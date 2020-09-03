В России и мире

Президент упразднил Роспечать и Россвязь

Президент Владимир Путин своим указом упразднил Роспечать и Россвязь и передал их функции Министерству цифрового развития. Указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликован на сайте Кремля.

Минцифры становится правопреемником ликвидированных ведомств, «в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений».

Эти решения приняты ради совершенствования «решения приоритетных задач в области цифровой экономики, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий федеральных органов исполнительной власти и численности федеральных государственных гражданских служащих».

Еще один пункт указа устанавливает, что в ведении Минцифры находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

В этом же указе есть поручения правительству обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить новую численность сотрудников Минцифры, обеспечить непрерывность исполнения функций упраздняемых агентств в процессе их передачи Минцифры.

Чиновникам также поручено привести другие документы и акты в соответствие с настоящим указом и изменить описание структуры федеральных органов власти, в том числе на интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

17 ноября о том, что в правительстве обсуждают возможность сократить Роспечать и Россвязь «Известиям» рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. 20 ноября о том, что решение уже принято, сообщили источники РБК.

В России с 1 января 2021 года стартует оптимизация системы госуправления, которая продлится три месяца. Запланировано сокращение штата в министерствах и региональных подразделениях на 5-10%, в том числе за счет вакантных должностей. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в ходе реформы все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены.