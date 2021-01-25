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Новый пистолет для Росгвардии прошел государственные испытания

Завершились государственные испытания модульного пистолета Лебедева (МПЛ) «Рысь», созданного по техническому заданию Росгвардии. Его рекомендовали к принятию на вооружение, сообщает концерн «Калашников».

«В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы "Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями", шифр "Рысь"», - сказали в концерне.

Гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов отметил, что пистолет ориентирован на технические требования данного ведомства, пишет РИА Новости. «Мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», - сказал он.

Пистолет «Рысь» разработан в стандартном исполнении и в варианте для выполнения специальных задач. Спецверсия оснащается приспособлением для снижения звука стрельбы, дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего. На новом пистолете можно применять различное навесное оборудование, магазины увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы и так далее.