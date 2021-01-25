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Полиция перекрыла прямой доступ к памятнику освободителям Риги

Государственная полиция Латвии перекрыла прямой доступ к памятнику советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Празднующие День Победы жители республики, которые сегодня, 9 мая, приходят к монументу возложить цветы и венки, вынуждены оставлять их на специально установленных столах, чтобы далее к памятнику их отнесли волонтеры, пишет ТАСС.

Отсутствие прямого доступа к монументу, якобы обусловленное эпидемическими рисками, вызвало недовольство со стороны представителей местного русскоязычного населения. «Мы ожидали, что нам попытаются изуродовать праздник. Видно, что установлены ограждения вокруг памятника, которые по большому счету только создают толкучку», - рассказал депутат Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие», защищающей интересы русскоязычного населения Латвии, Константин Чекушин.

Исполнительная дирекция Рижской думы после консультации с органами правопорядка 30 апреля решила запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения. О намерении добиться отмены этих ограничений заявили оппозиционные в думе партии «Русский союз Латвии» и «Согласие». В результате 5 мая самоуправление сообщило, что во избежание скопления людей в День Победы будет обеспечен контролируемый доступ к монументу, чтобы горожане могли возложить к нему цветы.