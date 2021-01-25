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Все социальные объекты в России подключат к интернету до конца года

Все социальные объекты в России до конца текущего года будут обеспечены подключением к интернету, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Мы это запланировали и будем этого добиваться», - сказал глава правительства.

По его словам, в настоящее время доступ к интернету «так же необходим, как отопление или свет». По данным главы кабмина, в 2020 году к Сети были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах.

Мишустин заявил, что в этом году завершится подключение к интернету всех небольших населенных пунктов, где проживают 250-500 человек. Широкополосным интернетом, уточнил он, уже пользуются жители более 12 тысяч таких поселений.

«При вашей поддержке в прошлом году принят правительственный закон, благодаря которому интернет будет проведен в более чем 10 тысяч поселений, где проживают от 100 до 250 человек. В последующие годы все эти населенные пункты обеспечим мобильным интернетом и сотовой связью», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось , что депутаты подготовили более двухсот вопросов главе правительства. Согласно регламенту, из них выбирают лучшие, и после окончания отчета каждая фракция сможет задать премьеру по пять вопросов. Сам Мишустин накануне отчета говорил, что среди основных тем его выступления и последующего обсуждения будут поддержка семей с детьми, реализация инфраструктурных и нацпроектов.