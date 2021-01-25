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Россияне назвали любимые форматы летних корпоративов

Служба исследований hh.ru выяснила, планируются ли в компаниях СЗФО летние корпоративы, что важно для сотрудников в проведении корпоратива, а также какого современного российского исполнителя хотели бы видеть на корпоративе.

В условиях пандемии 16% респондентов из регионов СЗФО, работающих в различных компаниях, заявили о том, что работодатель планирует провести летний корпоратив. Отметим, что самый высокий показатель по стране по числу корпоративов отмечали петербургские респонденты (20%), для сравнения в Москве планируются летние корпоративы у 14% опрошенных. В качестве площадки для мероприятия больше трети (37%) выбрали базу отдыха или загородный отель, еще более трети (38%) выбрали формат на природе, в походе, в парке на пикнике. Среди прочих мест рассматриваются речные прогулки на корабле, яхте, теплоходе.

Вариант «на природе» приходится больше по душе респондентам в возрастной категории 25–34 лет, респонденты постарше предпочитают корпоратив в базе отдыха.

Разнообразная еда и вкусные напитки – наиболее важный фактор для опрошенных при проведении корпоратива (44%), также важно, чтобы мероприятие проходило на природе/свежем воздухе (45%). Будут ли алкогольные напитки или нет, не важно. Так ответило большинство респондентов (49%). Отсутствие руководства компании также не играет роли для сотрудников (47%). А вот возможность прийти с семьей на корпоратив важна для 31% опрошенных в СЗФО. Для 24% важны спортивные активности и соревнования. Выступления известного музыканта или группы – данное условие крайне важно для 57% опрошенных, собирающихся на корпоратив летом.

Говоря о выступлении известного музыкального артиста / группы, основной части респондентов было бы приятно видеть выступление группы «Би-2» (25% опрошенных, что является самым большим показателем среди регионов), еще 21% отдали предпочтение группе Little Big. Выступление Сергея Шнурова хотели бы увидеть 13%, а 12% отдали голоса за группу «Руки вверх», Земфиру и Валерия Меладзе.