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Эстония планирует ускорить обустройство границы с Россией

Правительство Эстонии рассматривает возможность построить границу с Россией ранее намеченного срока, сообщает «Интерфакс».

Согласно ранее утвержденному плану строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году. В настоящее время реализуется первый, 23-километровый этап строительства, который должен быть завершен в 2023 году.

«Департаменту полиции и погранохраны дано поручение выяснить условия, при которых восточная граница может быть построена быстрее, без ущерба для качества. Департамент изучает эти варианты и рассмотрит вопрос в правительстве этой осенью», - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на парламентских слушаниях, ее цитирует во вторник пресс-служба парламента.

По словам премьер-министра, ускоренное строительство границы необходимо в свете усиления миграционного давления в связи с «гибридной атакой» Белоруссии.

«Для предотвращения нелегальной миграции был усилен контроль Департамента полиции и погранохраны на границах и в портах, а также уточнена часть реализации плана чрезвычайной иммиграции для массовой иммиграции», - сказала Кая Каллас.

Она подтвердила, что страны Балтии и Польша тесно сотрудничают по этому вопросу и что премьер-министры обсудили строительство заграждений на восточной границе. Премьер-министр добавила, что в 2021 году на строительство границы запланировано 10,5 миллионов евро, а в 2022 году на эти цели выделят 14,4 миллионов евро.

Напомним, протяженность эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 километров проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 километров.