В России и мире

Минобрнауки разрешило вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября

С 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или удаленно, говорится в приказе Минобрнауки. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — отмечается в документе.

Также вузам разрешат дистанционно проводить промежуточную аттестацию. «Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.

При этом учащимся нужно будет предоставить методическую поддержку и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы.